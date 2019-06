Un quartiere in preda al saccheggio delle ruote delle auto parcheggiate. Con le Smart in prima linea ad essere prese di mira. Nella periferia della Capitale accade anche questo. Al Tiburtino, residenti ed esercenti si dicono esasperati dal copione che ormai, la notte, si ripete da settimane. Le segnalazioni per gli episodi di microcriminalità ai danni soprattutto degli abitanti si inseguono da via Simoni a via Bardanzellu fino a via Monti di Pietralata e via Tedeschi. E anche a Settecamini è lo stesso da un po'. Non servono ronde notturne osserva Fabrizio Montanini, presidente Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio ma occorre come primo passo utile che le autorità intensifichino il controllo presso officine e sfasci sulla regolarità delle ruote in vendita. Manca la sicurezza nel quartiere, è evidente. Il tam tam che corre sui social è tutto rivolto all'attenzione dei cittadini.(V. Con.)

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

