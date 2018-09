Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un pusher arrestato e oltre 300 chili di prodotti alimentari sequestrati perché privi di informazioni sulla loro tracciabilità. Per tutta la serata di ieri, i carabinieri della compagnia Roma San Pietro hanno effettuato un servizio mirato di controllo del territorio e delle attività commerciali in collaborazione con i colleghi del Nas.A finire in manette un pusher egiziano di 22 anni, disoccupato e già noto ai militari, bloccato mentre cedeva una dose di hashish a un connazionale. Otto i locali pubblici controllati. In due casi sono stati sequestrati circa 350 chili di prodotti alimentari come, carni, pesce e pasta fresca, tutti prodotti privi di informazioni relativi alla loro tracciabilità. Nei confronti dei titolari dei locali i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per un importo totale di 3000 euro. All'interno di una pizzeria, i militari hanno riscontrato la presenza di 4 lavoratori non assunti regolarmente. Al titolare è stata elevata una sanzione di 8000 euro con contestuale sospensione dell'attività imprenditoriale, in caso di mancato pagamento. I carabinieri hanno controllato, nell'arco del servizio, 141 persone e 53 veicoli.