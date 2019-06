Un pugno al volto e le deruba Caccia al bandito con la Punto

Colpisce le vittime da rapinare con un pugno in faccia. Predilige le donne di una certa età. Dopo averle tramortite strappa loro la borsa e fugge a bordo di una Fiat Punto. Diverse le rapine che ha messo a segno nel giro di pochi giorni. L' ultima in ordine di tempo domenica scorsa in via Achille Vertunni nel quartiere della Rustica.

La sessantenne Simona Zatvecu, stava passeggiando lungo la strada quando l'uomo, alto e con il capo coperto dal cappuccio di una felpa l'ha stordita con un fendente destro al volto facendole quasi perdere i sensi. Con una mossa fulminea le ha tirato via la borsetta ed è fuggito a piedi verso la macchina parcheggiata poco lontano ed ha fatto perdere le sue tracce. Forse dentro l'autovettura ferma c'era un complice ad attenderlo. La polizia dopo aver raccolto la denuncia della vittima si è messa sulle tracce del malvivente. Alcune videocamere di sicurezza della zona potrebbero aver ripreso il bandito in fuga ed aver immortalato anche la targa dell'automobile.

Le indagini sono state affidate alla squadra mobile ed al commissariato Prenestino. Non si esclude che il rapinatore possa essere lo stesso che ha messo a segno colpi analoghi con lo stesso modus operandi.(E. Orl.)

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

