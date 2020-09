Un pronto soccorso in più per la Capitale

Un nuovo pronto soccorso per Roma. Il Dea del Policlinico universitario Campus Bio medico è in funzione dalle ore 18 di ieri: dotato delle più recenti tecnologie, l'ospedale si rivolge a un bacino potenziale di circa 300 mila residenti per un afflusso stimato in 45 mila accessi annui. «È arrivato questo grande momento, lungamente atteso, davvero lungamente», ha detto il presidente dell'università Campus Bio medico, Felice Barela, nel corso dell'inaugurazione cui hanno preso parte il Rettore Raffaele Calabrò, il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, la sindaca Virginia Raggi e l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. L'ospedale infatti, doveva aprire nello scorso aprile, invece è stato temporaneamente trasformato in Covid center. I 2.100 metri quadrati nell'edificio del Policlinico inserito nel territorio della Asl Roma 2 in via Alvaro del Portillo 192, zona Trigoria, assicurano cure anche per patologie celebro vascolari acute, vascolari acute e per le cardiopatie acute oltre che in tutti i casi di traumatologia e di patologie chirurgiche acute. Aperto pure un nuovo reparto di medicina d'urgenza. (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 05:01

