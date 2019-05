Un poker d'assi per l'outlet Apre la voce soul di Anastacia

Anastacia, Boomdabash, gli Stadio e i re della consolle Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. È il poker d'assi che la terza edizione del Valmontone Outlet Summer Festival - la rassegna di musica live che animerà durante i mesi estivi il villaggio dedicato allo shopping- propone dal 15 giugno al 20 luglio.

La prima data in programma è quella di Anastacia (foto a sinistra), la cantante statunitense proporrà tutti i suoi grandi successi da I'm outta love fino ai brani del suo ultimo album Evolution. Venerdì 5 luglio il palco, allestito all'esterno, nei pressi della Food Court, si trasformerà in una mega consolle per ospitare Deejay Time l'evento dedicato alla musica dance e hip hop, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Sabato 13 luglio tocca ai Boomdabash reduci dal grande successo di Per un milione, il brano presentato all'ultimo festival di Sanremo. Si chiude sabato 20 luglio con gli Stadio che arriveranno a Valmontone con il loro Stadio Mobile Live 4.0 per far rivivere le emozioni di tutti i grandi successi della loro carriera, una colonna sonora che ha attraversato gli ultimi decenni della storia della musica italiana. Nelle serate del Festival negozi e Food Court rimarranno aperti oltre il normale orario per dare a tutti i visitatori la possibilità di proseguire lo shopping fino a tarda sera (biglietti 10 euro su Ticket One e presso l'infopoint di Valmontone outlet).

Mercoledì 29 Maggio 2019

