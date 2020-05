Un passaporto sanitario per far accedere i turisti alle due principali isole italiane, Sicilia e Sardegna. Una proposta che fa discutere ed è stata lanciata in primis da Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna. Che sta pensando, così come si sta facendo in Sicilia, di istituire un patentino sanitario per i turisti. Solinas spiega che vorrebbe far diventare la Sardegna «un'isola Covid-free». Vorrebbe richiedere a chiunque arrivi nell'isola un certificato di negatività: «Chi voglia raggiungere un porto o un aeroporto sardo dovrà presentarsi all'imbarco munito di un certificato che ne attesti la negatività al virus». E l'idea di Solinas è quella di puntare su un particolare test rapido salivare. Ma il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito ha spiegato che non c'è alcun test veloce che abbia un'affidabilità tale da rilasciare un vero e proprio patentino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 05:01

