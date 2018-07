Un parco per Borsellino

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Comune di Roma si costituirà parte civile nei processi contro mafia, racket e usura. E' l'impegno contenuto nell'ordine del giorno approvato ieri all'unanimità dall'Assemblea capitolina, che si è riunita in seduta straordinaria presso il municipio di Tor Bella Monaca.Al centro dei lavori coordinati dal presidente Marcello De Vito: la commemorazione, nella ricorrenza della strage di via D'Amelio, della figura del magistrato Paolo Borsellino a cui il consiglio ha deciso di intitolare un parco sul territorio. «Le periferie hanno fame di legalità e le istituzioni hanno il dovere di far sentire la loro presenza. I cittadini devono sapere che non sono soli. Noi non abbassiamo lo sguardo», le parole della sindaca Virginia Raggi. Che ha detto chiaramente: «La mafia a Roma esiste. Lo stanno dimostrando le inchieste e gli arresti. Oggi torniamo a ribadire l'impegno della nostra amministrazione, affinché Roma si ribelli a chi vuole umiliarla; a chi vuole renderla una città senza decoro e senza sicurezza; a chi vuole sopraffarla con il malaffare».Oltre a lei, nella sala del municipio delle Torri, anche la vicepresidente del Senato Paola Taverna e il prefetto di Roma Paola Basilone che ha spiegato: «Non arrendersi mai, non indietreggiare, nemmeno di fronte alla sorda indifferenza o all'aperta ostilità».