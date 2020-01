Un parco di Roma sarà intitolato a Sergio De Simone, uno dei bambini vittime dell'Olocausto e cugino delle sorelle Andra e Tatiana Bucci. Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione delle celebrazioni per la Giornata della memoria in Campidoglio. «Stiamo lavorando all'intitolazione di un parco di Roma al piccolo Sergio De Simone, cugino delle sorelle Andra e Tatiana Bucci», ha detto Raggi. Portato ad Auschwitz a soli 7 anni, il piccolo Sergio fu l'unico italiano tra i 20 bambini di varia nazionalità selezionati come cavie umane per esperimenti medici compiuti da Kurt Heissmeyer nel campo di concentramento di Neuengamme presso Amburgo. Raggi ha quindi ricordato che anche per questo il comune ha «continuato la tradizione dei viaggi della memoria».

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

