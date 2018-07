Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un paradosso tutto romano quello che potrebbe vedere i pizzardoni sanzionare con multe salate chi segnala le buche e non chi le lascia lì. Sembrerebbe che per il codice della strada sia più pericoloso mettere in evidenza un cratere per evitare incidenti rispetto al cratere stesso. L'idea del cerchio giallo, lanciata e difesa da Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry morta a soli 25 anni in un incidente stradale sul manto dissestato della via Ostiense, ha ricevuto una grande adesione da parte di un movimento spontaneo cittadino che ha saputo rispondere all'appello accorato di una mamma che non vuole vedere altre mamme piangere per colpa di una strada pericolosa. Ma le forze dell'ordine potrebbero multare chi segnala, in base all'articolo 15 del codice della strada che impedisce di alterare la forma e invadere o occupare la piattaforma (stradale, ndr) o creare comunque stati di pericolo per la circolazione.