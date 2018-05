Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un palco per tuttiCONTESTACCIOSesta serata di selezione del contest Un Palco per Tutti selezione delle migliori band emergenti del Lazio (concorso.martelive. it/regolamento). La band più votata dal pubblico durante il mese vincerà un ingaggio al Contestaccio e la possibilità di accedere alla seconda fase di selezione per la Biennale MArtelive 2019 (ww w.martelive.com).Questa sera si esibiranno i Paxarmata, Lykoi e Carlo Palermo.Via di Monte Testaccio 65, live dalle 22,30, ingr. gratuito, 0657289712MAXXI BVULGARI prize 2018MUSEO MAXXIEntra nel vivo il MAXXI BVLGARI prize, il progetto del museo per il sostegno e la promozione dei giovani artisti che, grazie alla partnership con Bulgari, da quest'anno si proietta sulla scena artistica internazionale. In mostra le opere dei finalisti Talia Chetrit, Invernomuto, Diego Marcon.Via G. Reni 4a, da venerdì al 28/01, maxxi.artRomano SimoniBIBLIOCAFFÈ LETTERARIOSecondo incontro con i finalisti del premio Cendic, con l'autore di Asterio è morto, presentato da Duska Bisconti e Maria Teresa Di Clemente.Via Ostiense 95, oggialle 18, ingresso libero