Un ospedale da campo montato nel cortile dello Spallanzani

Allo Spallanzani arriva l'ospedale da campo. Per far fronte all'emergenza Coronavirus e al rischio che l'epidemia possa diffondersi ulteriormente e attaccare la Capitale la Protezione Civile ha allestito un ospedale da campo di fronte all'Istituto Nazionale per le malattie infettive di Roma.

La struttura ha un nome, Pass, acronimo di Posto assistenza socio sanitaria. Nasce per essere utilizzata per aumentare la capacità di accoglienza dello Spallanzani in caso di un flusso maggiore di pazienti. Per ora l'ospedale da campo. Al momento si tratta solo di una misura precauzionale per anticipare il peggio. «È nostra intenzione implementare con un nuovo numero verde l'attività che già viene svolta dal 1500 e dal 112 e creare isole di pre-triage nell'eventualità che vi sia un afflusso superiore a quello attuale», dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

«Già si sta predisponendo allo Spallanzani e verrà predisposto anche negli altri ospedali - aggiunge l'assessore - I tecnici ci dicono che dobbiamo lavorare su tutti gli scenari dunque saranno disposte tensostrutture di pre triage su trentuno ospedali del Lazio». L'isola pre-triage è composta da una serie di tensostrutture. «C'è uno schema tipo di ordinanza da parte del Consiglio dei ministri per le regioni che non hanno casi autoctoni - ha aggiunto - e che prevede alcune disposizioni d'igiene pubblica rispetto ad uffici pubblici e mezzi di trasporto e alcune indicazioni operative sulle modalità di sorveglianza sanitaria domiciliare».

La conferma delle azioni d'urto adottate arriva anche dallo Spallanzani che, in un bollettino medico, dichiara che per «potenziare il percorso di accettazione dei casi sospetti di infezione da nuovo Coronavirus, si è provveduto ad ampliare, con l'ausilio della Protezione Civile Regionale, l'area di prima osservazione e triage, continuando a garantire così la massima protezione per gli operatori ed i cittadini».

