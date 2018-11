Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un'operazione pianificata nel minimo dettaglio, che la polizia locale di Roma Capitale preparava già da diversi mesi sotto la guida del numero uno del corpo, Antonio Di Maggio.Comandante, quanto manca alle demolizioni delle villette abusive?«Stimiamo 30 giorni per terminare le operazioni di sgombero e demolizione».Quante persone avete trovato nelle case?«Negli edifici erano presenti circa 35-40 residenti, alcuni minori».Secondo lei, i Casamonica si aspettavano questo blitz?«No. Loro pensavano che fosse una perquisizione. Qualcuno è rimasto di stucco».Hanno opposto resistenza?«Nessuno ha opposto resistenza, se non in un paio di circostanze in cui erano agitati ma poi sono stati tranquillizzati».Avete trovato della droga?«In un'abitazione sono state trovate dosi di sostanze stupefacenti. Crediamo si tratti di cocaina...».Ma davvero le demolirete queste ville?«E certo, mica stiamo giocando... Tre case sono a ridosso della ferrovia, le demoliremo di notte, interrompendo la linea ferroviaria Roma-Formia. Altre poi sono state murate all'acquedotto romano, un danno anche al patrimonio archeologico...».(E. Orl.)