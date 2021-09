Un operaio, un agricoltore, due muratori. È una strage senza fine quella dei morti sul lavoro: dopo i sei decessi di martedì, altre quattro persone hanno perso la vita ieri. Dieci decessi in due giorni, a conferma di come il tema delle morti bianche continui ad essere un'emergenza nazionale. Il premier Mario Draghi, aprendo la conferenza stampa di ieri ha letto i nomi delle vittime, esprimendo il cordoglio del governo per quella che «assume i contorni di una strage che continua ogni giorno».

Una delle vittime veniva da Roma, due dalla Puglia, uno dall'Alto Adige. Nella Capitale a perdere la vita è un operaio di 47 anni: è preciptato dall'11° piano dopo che si è rovesciato il cestello su cui stava lavorando, in un cantiere in viale America all'Eur.

In Val Passiria, a Rifiano (Bolzano), un agricoltore di 50 anni è morto schiacciato dal trattore che si è ribaltato in un campo. Le altre due vittime all'altro lato dello Stivale, in Puglia: nel Brindisino e nel Foggiano. Benito Branca, muratore 42enne, è finito sotto le macerie di una palazzina che stava ristrutturando a Mesagne (Brindisi): era sul marciapiede quando gli sono crollati addosso impalcatura, balcone e solaio. Inutili il tentativo dei colleghi di scavare anche a mani nude nelle macerie fino all'arrivo dei vigili del fuoco.

Pietro Vittoria, 47enne del Casertano, è stato invece travolto da un tir sulla A14 a pochi chilometri dal casello di San Severo (Foggia): l'operaio stava predisponendo la segnaletica per l'apertura di un cantiere per l'installazione di bande rumorose, ed è rimasto schiacciato tra il tir guidato da un brindisino e il camion della ditta per cui lavorava.

Si è salvato invece, seppur le sue condizioni siano gravi, l'operaio di 61 anni che a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, ha avuto un incidente con un escavatore: l'uomo ha riportato un trauma da schiacciamento a un arto inferiore e un trauma al bacino ed è ricoverato al Niguarda.(D.Zur.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA