Un nuovo sport sembra aver preso il sopravvento in via Portuense: il lancio dell'immondizia. Accade sempre più spesso che le auto in corsa, per non doversi fermare al cassonetto vuoto, decidano di passare per via Frugiuele e, senza neanche frenare, lancino il sacchetto della spazzatura direttamente dal finestrino. Un gesto insopportabile, soprattutto per chi abita in via Frugiuele e dalla finestra deve assistere a simili atteggiamenti. Sta diventando sempre più frequente anche perche i secchioni in quella sede sono spesso stracolmi e si crea una catasta di spazzatura di cui gli zozzoni pensano di poter approfittarsi lanciando sacchetti sporchi dalla macchina. Tanto chi se ne accorge? I residenti se ne accorgono.

«Qualcuno racconta Mario, residente della zona da sempre - ha anche scritto di fare attenzione perché ci sono le telecamere. Purtroppo non è così ma chiediamo all'Ama di installare telecamere per controllare». Non solo, se qualche auto parcheggia in curva rende impossibile il passaggio al camion dell'Ama, costretto a fare mille manovre. E addio raccolta. «Tocca sempre a noi chiamare l'Ama per chiedere di portare via la spazzatura assicura un gruppo di famiglie, lungo via Angeloni sollecitiamo gli interventi in continuazione: a volte vengono a pulire, altre no. Sarebbe meglio che quei secchioni venissero spostati: stanno diventando la discarica del quartiere».(L. Loi.)

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA