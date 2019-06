Un nuovo farmaco per il tipo microcitico

CHICAGO - I risultati dello studio di Fase II di PharmaMar con lurbinectedina come unico agente per il trattamento del carcinoma polmonare microcitico (a piccole cellule SCLC) ricorrente sono stati presentati in occasione della conferenza dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO), che si è chiusa ieri a Chicago.

I dati, che confermano il raggiungimento dell'obiettivo primario, sono stati presentati dal dottor Luis Paz-Ares, direttore del dipartimento di oncologia dell'Ospedale Universitario 12 de Octubre di Madrid e autore principale dello studio: il tasso di risposta globale è stato del 35,2% nella popolazione totale, del 45% nei pazienti sensibili e del 22,2% in quelli resistenti (cioè di coloro che hanno subito una ricaduta della malattia in un periodo inferiore a 90 giorni). «Lurbinectedina si mostra come un nuovo potenziale trattamento alternativo per il cancro al polmone microcitico di seconda linea, dove non sono stati fatti progressi per più di due decenni», sottolinea l'esperto. (A.Cap.)

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

