Un Nobel per tre grazie agli studi sul salario minimo

Elena Gianturco

Il reddito di cittadinanza colpisce l'occupazione? L'immigrazione fa crollare gli stipendi dei lavoratori? Temi di grande attualità smontati dagli studi di tre economisti che grazie alle loro ricerche sul campo sono riusciti a decifrare causa ed effetto degli eventi. Un lavoro per cui i tre detective ricercatori - il canadese David Card, l'israelo-statunitense Joshua D. Angrist e l'olandese-statunitense Guido W. Imbens - sono stati premiati con il Nobel per l'Economia 2021.

Per i ricercatori non sono vere le credenze sul reddito minimo per legge, né il crollo degli stipendi è causato dall'afflusso di immigrati. Un esempio è lo studio sui fast food in New Jersey dove l'aumento del salario minimo non aveva diminuito gli occupati. Ma anche l'esodo che nel 1980 portò 125.000 cubani in Florida non provocò cambiamenti sia sugli stipendi degli occupati, sia sulla disoccupazione dei residenti.



Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 05:01

