Un neonato è risultato positivo al coronavirus pochi giorni dopo la sua nascita, avvenuta ad Aosta nella notte tra giovedì e venerdì: il bimbo, nato pretermine all'ospedale Beauregard, è attualmente asintomatico. Non è chiaro se il contagio sia avvenuto già nel grembo della mamma: dopo il parto infatti il bimbo, prima di essere sottoposto a tampone, è stato diverse decine di minuti a contatto con la donna. Un'eventuale trasmissione del virus da madre a figlio non è perciò verificabile: «Dal punto di vista scientifico non si può avere certezza di tale trasmissione verticale», ha spiegato la direttrice di Pediatria e Neonatologia dell'Usl della Valle d'Aosta, Maria Rita Gallina. Intanto all'interno dell'ospedale è stata riorganizzata la degenza nei reparti di Ostetricia e Pediatria.(D. Zur.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA