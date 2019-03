Un morto e due feriti gravi: è il bilancio di un incidente avvenuto ieri su una piattaforma estrattiva di gas dell'Eni, 60 chilometri al largo di Ancona. Una gru ha avuto un cedimento strutturale facendo finire in mare un operaio e travolgendo altri due colleghi. La vittima è Eugenio Benedetto, un gruista di 63 anni. Il suo corpo è stato recuperato dai sub a 70 metri di profondità. I due operai feriti sono rispettivamente uno in prognosi riservata e l'altro di 30 giorni: «C.C., di 52 anni - si legge nel bollettino dell'azienda ospedaliera di Ancona - presenta frattura esposta di femore, fratture multiple del bacino, frattura vertebrale, le condizioni emodinamiche sono stabili, verrà operato d'urgenza per la stabilizzazione delle fratture, la prognosi è riservata, attualmente non è in pericolo di vita. B.G., di 47 anni, presenta trauma cranico con ampia ferita lacero contusa del cuoio capelluto, trauma toracico con fratture costali; la prognosi è di trenta giorni, non è in pericolo di vita».

A seguito dell'incidente i sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil chiedono «con urgenza un incontro all'Eni al fine di poter comprendere e verificare tempestivamente l'esatta dinamica dell'accaduto».

