Un milione per spegnere i roghi tossici

Paola Lo MelePossono partire le bonifiche nei campi rom e le azioni volte a prevenire i roghi tossici. Il via libera é stato ufficializzato ieri quando l'annosa questione è stata al centro del comitato metropolitano convocato a Palazzo Valentini dal prefetto Paola Basilone.Qui, nell'ambito del Patto per il Lazio Sicuro' sono state definite le linee di azione per l'impiego di circa un milione di euro stanziati dalla Regione Lazio per il contrasto ad un fenomeno, quello dei roghi tossici, «che sta interessando il territorio di Roma Capitale, causando gravi episodi di illegalità a danno della salute dei cittadini», hanno sottolineato da via Cristoforo Colombo. Per la sindaca Virginia Raggi, che ha partecipato personalmente al vertice a tutto campo in Prefettura, è «un bel risultato. A seguito delle nostre richieste la Regione e la Prefettura hanno trovato e sbloccato un milione di euro per i patti della sicurezzà. Saranno destinati a bonificare i campi rom, per contrastare e prevenire questo fenomeno», la sua promessa.L'aver sbloccato un milione di euro di risorse regionali consentirà di avviare un sistema strutturale di monitoraggio, attraverso strumenti di videosorveglianza per contrastare il fenomeno criminoso dei roghi. Obiettivo condiviso tra le istituzioni del Comitato metropolitano: creare un capillare sistema di prevenzione che eviti il ripetersi di fenomeni criminosi, una volta pulite le aree interessate dell'accumulo di rifiuti abbandonati.E il governatore Nicola Zingaretti ora incalza il Campidoglio: «La Regione è come sempre protagonista seria e presente per il bene di Roma. Un milione di euro per la videosorveglianza contro i roghi tossici. Ora il Campidoglio faccia il suo dovere», il messaggio affidato ad un tweet.Ma al centro della riunione di ieri a Palazzo Valentini c'è stato anche altro. I vertici degli enti locali e delle forze dell'ordine hanno fatto il punto anche sul raid al Roxy Bar in zona Romanina: «L'attenzione sarà mantenuta alta e rimarremo tutti concentrati sulla zona della Romanina, nessuno abbasserà la guardia. La questione e' all'attenzione della Prefettura e del ministro. Come avete visto in 30 giorni dall'aggressione sono intervenuti e hanno assicurato alla giustizia i responsabili», ha riferito la sindaca.riproduzione riservata ®