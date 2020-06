Un milione donato ai poveri del Covid

Un milione di euro. La Fondazione Roma mette a disposizione dei nuovi poveri dell'emergenza Covid una somma notevole, addirittura uguale a quella che Papa Francesco ha donato pochi giorni fa attivando uno specifico fondo per aiutare i più deboli. Il canale di distribuzione sarà lo stesso: la Caritas della Capitale. Ma i due progetti viaggeranno su binari paralleli.

Il milione di euro sarà in buoni spesa del valore unitario di 20 euro, che la Caritas di Roma provvederà a distribuire attraverso la propria rete a partire dalle prossime settimane.

«Il blocco ha amplificato quelle che erano le debolezze dell'economia mettendo in ginocchio famiglie, piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti, lavoratori precari e saltuari -. dice presidente onorario Emanuele d'Emmanuele -. Perciò la Fondazione Roma, dopo aver sostenuto l'Istituto Spallanzani durante l'emergenza sanitaria - ora rivolge alla comunità sociale un gesto concreto». (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 05:01

