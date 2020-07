Supplenti della scuola sul piede di guerra: il sistema online per le nuove Gps (le graduatorie provinciali per le supplenze) si blocca di continuo. I precari temono di non riuscire a candidarsi per settembre e i sindacati chiedono una proroga delle scadenze dal 6 al 14 agosto. «Ci sarà più di un milione di domande spiega Maddalena Gissi della Cisl scuola ma temiamo che, con continui rallentamenti e disfunzioni del sistema, molte persone non riusciranno a completare la procedura di inserimento della propria istanza». Un problema enorme anche perché la scuola a settembre potrebbe aver bisogno di molti supplenti in più per coprire cattedre vacanti e posti che usciranno dallo sdoppiamento delle classi per le norme anti-Covid. Intanto le Regioni scrivono al ministero dell'istruzione per avere certezze sugli organici per il rientro in classe. «Non abbiamo mai perso di vista le operazioni che servono ad avviare il nuovo anno ha replicato la ministra Azzolina - e a gettare le basi anche per quelli successivi. Abbiamo bandito 78mila posti per assumere nuovi insegnanti. Li espleteremo, la macchina concorsuale è ferma da troppo tempo».

(L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA