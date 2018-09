Un microchip anche per i mercati

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ristoranti, bar e negozi in prima linea per la differenziata, anche le attività commerciali devono fare la loro parte. E così il nuovo sistema di porta a porta interessa anche 85mila utenze non domestiche, incrementate da un numero iniziale di 20mila, con un aumento del 315%. Il nuovo bando punta a limitare il più possibile l'abbandono di scatoloni e spazzatura davanti ai secchioni, spesso provenienti dai negozi. Vengono così avviati alla differenziata 37mila attività come ristoranti, pizzerie, pub, e bar e circa 48mila utenze come negozi, alberghi, edicole e tabacchi. Per rintracciare eventuali malfunzionamenti o usi scorretti della raccolta, per la prima volta gli esercenti hanno a disposizione sacchi e bidoncini con tag dotato di microchip per monitorare i conferimenti Saranno poi coinvolte anche le cosiddette utenze particolari: scuole di ogni, mercati, ospedali, caserme.(L. Loi.)