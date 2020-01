«Un mestiere tra il mito e la sicurezza»

Canottiera rossa, bicipiti in vista, simpatia e charme da vendere. Il bagnino era e resta una delle figure più caratteristiche delle spiagge italiane. E di certo Nonno Pio non verrà dimenticato. «La figura del bagnino è da sempre fondamentale per gli italiani racconta il regista Enrico Vanzina, reduce dall'ultima fatica ho appena finito di giare un film per Netflix, Sotto il sole di Riccione, in cui un anziano bagnino ormai a riposo, interpretato da Andrea Roncato, spiega a un ragazzo come rimorchiare una giovane in spiaggia. Un Cyrano de Bergerac da spiaggia ma non solo: come dimenticare il simpaticissimo e romanissimo Ennio Antonelli di Sapore di sale? La presenza del bagnino è parte integrante della storiografia del costume delle coste italiane, a cominciare da quella adriatica: la figura del bagnino negli anni è diventata mitica, una calamita per le turiste tedesche degli anni 50 dell'allora maschio latino. Anche nei film di Alberto Sordi abbiamo vissuto le domeniche sulle spiagge romane, affollate, sotto lo sguardo dei bagnini e poi è arrivato il personaggio di Panariello, un altro grande successo». Tra Ostia e Torvajanica ci pensava Nonno Pio, a dar sicurezza a tutti. «Personalmente sono cresciuto sulla spiaggia di Fregene, dove a controllare il mare c'era un gruppo di fratelli sardi, una famiglia di ex pescatori, che gestiva lo stabilimento e facevano un po' anche da bagnini. Con il passare degli anni resta una certezza: oggi abbiamo i baywatch e li ho visti più di una volta salvare qualcuno».(L. Loi.)

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA