Un mercante di colori è dietro l'arte

L'opera d'arte è espressione del genio dell'artista, ma non solo. Per un dipinto servono i colori e ai tempi di grandi artisti e grandi capolavori non era così facile trovarli. Il libro di Evan Piccirillo racconta ai lettori più piccoli la storia del mercante che doveva procurare al pittore Jan Vermeer i suoi colori una storia nella storia del dipinto Ragazza che legge una lettera. Per la terra d'ombra aveva scavato centinaia di buche nel nord della Francia, per trovare una terra tendente al viola lavorata sul porfido. Il giallo di Napoli è un pigmento carico di piombo che si estraeva dai minerali ossidati dal calore dei vulcani e per il vermiglione si mescolava zolfo e mercurio. Un libro intelligente e coinvolgente che ricorda tutte le persone, dai mercanti agli artigiani, senza i quali grandi capolavori non sarebbero stati realizzati.Il mercante di colori di E. Piccirillo, Sinnos, 7 euro.