Un medico e un santone le levano un neo: ragazza muore

Un medico, Paolo Oneda, e un santone, Vincenzo Paolo Bendinelli, sono finiti in manette per la morte di una ragazza, Roberta Repetto, scomparsa lo scorso ottobre in seguito all'intervento dopo l'asportazione di un neo. I due, oltre che di omicidio, sono accusati anche di violenza sessuale e circonvezione di incapaci.

La giovane da qualche anno si era avvicinata alle scienze olistiche e al centro Anidra a Borzonasca, nel genovese, gestito dallo stesso Bendinelli. Proprio in quel centro Roberta era stata operata, senza esami istologici, per poi morire in ospedale per le complicazioni dovute ad alcune metastasi, e con il medico che al telefono le chiedeva di non dire chi l'aveva operata. «Vorremmo che questa vicenda possa servire affinché a nessuna altra succeda tutto questo», hanno detto i genitori della ragazza».(D. Zur.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 05:01

