UN MARE DI PROBLEMI

È il simbolo di Ostia, il Pontile. E quindi, proprio come Ostia, rischia di cadere a pezzi se nessuno interviene prima che crolli. Ieri, in una delle prime domeniche di sole che dovrebbero fare da apripista alla prossima stagione estiva conquistando i turisti, fare una passeggiata sul pontile era come cimentarsi con uno slalom ad alto rischio.

Tra tavole di legno traballanti, rattoppi e buchi sulla copertura tanto grandi da farci finire dentro la gamba di un bambino. Così si presentava ieri il Pontile, un affronto a un possibile polo turistico di cui la Capitale si sta dimenticando: il mare di Roma, da cui il Campidoglio sembra sempre più lontano. Tra degrado, sporcizia e spiagge libere senza alcun servizio degno di questo nome: dopo l'abbattimento dei chioschi abusivi, infatti, il bagnasciuga è rimasto senza niente.

Le spiagge non sono state ri-assegnate né riceveranno servizi ad hoc. L'unica assistenza che troveranno i bagnanti sarà nella presenza dei soliti, pochi, bagni chimici. Senza neanche la pulizia sulla sabbia. Ed è un peccato visto che Ostia ieri è stata presa d'assalto dai primi visitatori desiderosi di prendere sole e aria di mare. Pochi quelli che hanno provato ad entrare in acqua, molti invece quelli che in costume tentavano la prima tintarella di stagione.

Tanto che ieri mattina e poi nel tardo pomeriggio una lunga fila di auto si incolonnava sulla Colombo, proprio come una domenica estiva. Lo stesso accade a Fiumicino, dove da due settimane vengono pulite le spiagge. Ostia invece ha ricevuto l'aiuto dei volontari di Retake Roma che hanno pensato alla raccolta della sporcizia, nella domenica dedicata alla terra, concentrandosi sul Borghetto dei Pescatori, l'area storica alla foce del Canale: il cuore di Ostia. I volontari, all'insegna del decoro, hanno pensato sia alla pulizia generale e allo sfalcio del verde sia alla pittura della ringhiera di protezione del Canale. Un impegno importante che, di fatto, va a sanare le mancanze del Comune.

