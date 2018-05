Un manuale sulla tigre domestica

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola Cosa vuole il gatto anziano dell'esperta di comportamento felino Claire Bessant e del collega Bradley Viner.In questo bel manuale vengono affrontate le possibili problematiche di un gatto anziano per dare gli strumenti ai proprietari di convivere al meglio con il proprio amico peloso. Infatti il gatto oggi può condurre un'esistenza lunga e sana, adattandosi anche al nostro stile di vita, tanto da farci illudere a volte che vivrà con noi per sempre.Purtroppo solo quando comincia a non stare bene, o a richiamare la nostra attenzione con più insistenza, che ci rendiamo conto che gli anni passano anche per lui.Normalmente il nostro gatto invecchia con molta classe, e quando non sta più bene ci domandiamo come mai non abbiamo saputo coglierne i primi segnali: perché ha iniziato a bere di più? Per quale motivo mi comincia ad evitare le scale? Quando ha cominciato a perdere peso? In questo bel libro, l'autrice e il collega spiegano cosa succede quando il micio diventa anziano e insegnano pure a essere vigili e a riconoscere i primi sintomi delle malattie più comuni. Un manuale ricco di consigli pratici.(A.Ben.)