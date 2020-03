Un manuale per i nostri amici pelosi

Il libro di questa settimana s'intitola Educazione e comportamento del cane e del gatto. Manuale teorico-pratico degli esperti Julie K. Shaw e Debbie Martin.

Spesso le incomprensioni tra proprietari e animali portano purtroppo frequentemente alla rottura del rapporto uomo-animale e i comportamenti sbagliati vengono infatti vissuti così negativamente da essere fra le prime cause di abbandono o eutanasia dell'animale.

In questo completo delle giuste linee guida per la risoluzione di tali incomprensioni è soprattutto per evitare l'utilizzo di metodi coercitivi, non per una forma di compassione. Ma sulla base dell'esperienza pluridecennale dei vari autori e delle più recenti conoscenze scientifiche.

Il volume è indirizzato a un pubblico esperto e magari del settore ma può essere d'aiuto anche ai proprietari che vogliono raggiungere una certa consapevolezza. Un libro gli amanti di cani e e di gatti. (A.Ben.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 05:01

