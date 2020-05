Un lungotevere dedicato a Fellini

Enrico Chillè

Un tratto di Lungotevere dedicato a Federico Fellini, nel centenario della nascita: lo ha annunciato il Campidoglio, attraverso il vicesindaco Luca Bergamo, come omaggio a uno dei giganti della storia del cinema e romano d'adozione. Con i suoi film, Federico Fellini ha contribuito a rendere Roma una città ancora più iconica a livello mondiale e per questo al leggendario regista sarà intitolato un tratto di Lungotevere, compreso tra piazzale Maresciallo Giardino e il Foro Italico. Al regista di film come I vitelloni, La dolce vita, La Strada e 8½, l'amministrazione Rutelli aveva già dedicato un largo tra via Veneto e Porta Pinciana, ma proprio l'ex sindaco aveva rivelato una conversazione avuta con Giulietta Masina, la moglie del regista, che gli aveva confessato l'amore del marito per il Lungotevere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA