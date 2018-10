Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un lungo braccio di ferro fra Lega e M5s si è concluso con un compromesso su decreto fiscale e manovra. Alla fine sia Salvini che Di Maio dicono di essere soddisfatti dell'intesa raggiunta.«E' un nuovo contratto sociale fra Stato e cittadini» esulta il leader 5 stelle. «Non facciamo miracoli ma cominciamo a mantenere gli impegni presi gradualmente ma con coraggio» ha detto il ministro leghista.PACE FISCALEBisognerà attendere i dettagli per capire l'esatta portata della misura, ma sembra che la pace fiscale verrà offerta' a chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma ha dichiarato una cifra inferiore rispetto a quanto effettivamente posseduto. Sarà possibile integrare fino ad un massimo del 30% in più rispetto alle somme già dichiarate, con un tetto massimo di 100.000 euro e un'aliquota al 20% sul maggiore imponibile Irpef dichiarato nei cinque anni precedenti. Il condono vale per le dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017. Non potrà accedere al condono invece l'evasore totale. Il M5s ha ottenuto che nel decreto venga inserita una norma per l'arresto dei grandi evasori.CARTELLEQuelle fra il 2000 e il 2010 e di importo inferiore a mille euro verranno stralciate, mentre per le altre cartelle via libera alla rottamazione, in cinque anni e 20 rate trimestrali, senza pagare interessi e sanzioni.QUOTA 100Nella manovra viene confermata la riforma della legge Fornero con quota 100 già a febbraio 2019. «Restituiamo il diritto alla pensione e al lavoro a circa 400mila italiani, senza penalizzazioni di nessun tipo» ha assicurato Salvini.IMMIGRATI, TAGLII fondi per l'immigrazione subiranno un taglio di 1,3 miliardi in tre anni.PENSIONI D'ORONella legge di bilancio verrà inserito anche il taglio alle pensioni d'oro (probabilmente quelle sopra i 4.500 euro netti al mese) da cui si stimano ricavi per un miliardo in tre anni.Oltre al decreto fiscale il Cdm ha approvato anche il decreto definito taglia scartoffie per eliminare le leggi inutili e semplificare la burocrazia.REDDITOIl reddito di cittadinanza entrerà in vigore nei primi mesi del 2019. «Andrà per il 47% al centro-nord» assicura Di Maio. 100 milioni verranno destinati alle famiglie.(A. Sev.)