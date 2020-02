«Un live intimo e sincero, da vivere con voi»

Ida Di Grazia

Se il 2019 per Gazzelle è stato un anno da record, il 2020 ha tutto il sapore del bis, a partire dalla doppia data romana che il cantautore ha dovuto aggiungere - dopo il sold out del 28 gennaio - proprio nella sua città di origine. Domenica, Flavio Bruno Pardini, 30 anni, in arte Gazzelle (nome che deriva dalla storpiatura di un modello di scarpe Adidas) chiude al Palazzo dello Sport dell'Eur il suo fortunatissimo Post Punk Tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Come è andato il tour?

«Molto bene direi. È partito da Firenze dove ho sentito un calore incredibile, e con i sold out di Milano e Roma, con la data romana che raddoppia. Più che una conquista la trovo una fortuna: mi sento davvero fortunato perché ho un pubblico che in qualsiasi città, Milano come Roma, mi supporta in quello che faccio e mi segue in questo percorso senza mai abbandonarmi».

Il concerto romano?

«Sicuramente sarà incentrato sul lato intimo e personale, il Leimotive del tour. Il mio approccio nei confronti del palco non è mai cambiato con il tempo, dai concerti nei piccoli club fino ai palazzetti ho acquistato maggiore consapevolezza, ma l'attitudine è rimasta la stessa, voglio un live intimo e sincero. Si vedrà la stessa energia, la voglia di strillare e di godermi quel momento con la gente. Il concerto dal vivo è per me l'aspetto più divertente di questo lavoro e credo che si noti, senz'altro, sarà magico».

Sarà certamente un ritorno a casa da festeggiare con il suo pubblico insiene alle più recenti certificazioni: Sopra disco di platino e Quella te (pubblicata il 9 dicembre 2016 come primo estratto dal primo album in studio Superbattito) disco d'oro che, come ha scritto sui suoi social, è «La prima canzone, l'inizio di tutto». Le canzoni di Gazzelle contano milioni di ascolti (Sayonara, Nero e Meglio così sono certificati oro e Non sei tu certificato platino Fimi/GfK Italia).

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

