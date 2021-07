Un Leone d'oro alla carriera per Jamie Lee Curtis, 62 anni: è questo l'onore che la 78a Mostra del Cinema di Venezia (1-11 settembre 2021) decreterà alla figlia delle star hollywoodiane Tony Curtis e Janet Leigh, lei stessa ottima attrice (anche nota, per l'appeal, come The body). La consegna del premio avverrà l'8 settembre prima della proiezione fuori concorso del Halloween Kills, diretto da David Gordon Green che la vede protagonista.

«Il cinema italiano ha sempre onorato ed esaltato il genere (commedia, ndr) che ha segnato la mia carriera, così non potrei essere più orgogliosa e felice di accettare questo premio dalla Mostra di Venezia. Mi sembra impossibile essere stata così a lungo nel mondo del cinema da ricevere un riconoscimento alla carriera» ha commentato l'attrice.

