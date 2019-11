Un labirinto sotterraneo. Mattoni a vista e luci soffuse. Stanze che sanno di antico. La Dogana del Buongusto è un posto molto interessante, sia per la location che per il cibo. Nasce dove c'era la Carbonera di Milano, tra le Colonne di San Lorenzo e il parco delle Basiliche. La cucina è semplice, con una buona selezione di vini. Tant'è che al primo piano, la vineria è il luogo cercato da chi vuole sorseggiare bianchi e rossi con i consigli del sommelier. Un menu della tradizione lombarda, alla carta o degustazione. El Conilli e la Caròttola, terrina di coniglio con mousse di mascarpone e verdure, Risòtt a la Milanesa, ovvero il carnaroli della campagna milanese con pistilli di zafferano iraniano essiccati a freddo e midollo di vitello (ma anche al salto e cón l'ós bus, cioè con ossobuco di vitello e gremolada), cotoletta impanata e fritta, lo zabajone e pan de Mèj.

La Dogana del buongusto - Milano, via Molino delle Armi 48 - tel. 02/83.24.24.44 - sempre aperto - costo medio 50 euro.

(R.Vec.)

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA