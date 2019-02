Un kolossal tra fango e sangue

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Tremate, questa è Roma». Con questa esclamazione nasce quello che sarebbe diventato un impero ne Il primo re di Matteo Rovere, sigillando un racconto monumentale su un'epoca in cui i monumenti erano ancora tutti da immaginare. Dopo Veloce come il vento, il regista romano conferma e consolida la sua ambizione di rilanciare il cinema di genere in Italia, rivendicando la capacità di esprimere una qualità artistica da kolossal con un progetto fortemente radicato nella propria cultura.Il mito della fondazione di Roma prende forma attraverso l'avventura dei gemelli Romolo (Alessio Lapice) e Remo (Alessandro Borghi), in lotta per la sopravvivenza in un mondo primordiale e selvaggio. Rovere immagina per i suoi eroi un linguaggio pre-romano, un latino arcaico, e li affida alla spinta di forze archetipiche tra sangue e fango, spettacolarità e realismo. «Gli uomini temono gli dei e per questo ne sono dominati», «Il potere si regge sulla paura» sono i temi guida di questa storia della nascita di una civiltà, ma anche le chiavi per capire l'oggi. Alla fine, ne Il primo re, la comunità vince sull'individualismo e la fede sullo scetticismo. Ma a trionfare è soprattutto il Cinema. (M. Gre.)IL PRIMO REdi Matteo Rovere