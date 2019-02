Un italiano su tre non può pagarsi le cure

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoMalati e senza medicine, sono in aumento gli italiani che rinunciano a curarsi. Ma quando non ci sono alternative possibili, c'è anche chi si indebita. Quasi un italiano su 4, il 23,2%, ha infatti difficoltà a pagare le spese mediche. È quanto emerge dall'analisi di Uecoop su dati Eurispes: nel mese di dicembre si è registrato un crollo record del -3,3% della spesa per prodotti farmaceutici, rispetto allo stesso periodo dell'anno prima.Il problema riguarda soprattutto le regioni del Centro Sud, dove è in affanno con le spese mediche il 43,5% delle famiglie contro il 9,9% del Nord Est e il 19% del Nord Ovest, e quasi un pensionato su 3 (il 27,7%). Non solo. Negli ultimi 3 anni ben 5,7 milioni di italiani si sono indebitati per sostenere le spese relative alle cure mediche. Si tratta di una necessità soprattutto per le famiglie composte da genitori single con figli a carico, tra le più fragili: il 17,1% di loro, infatti, si è rivolto alle banche per chiedere un prestito per pagare le cure mediche.