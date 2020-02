Un intervento manutentivo e di messa in sicurezza dei giochi all'interno dei parchi pubblici di Roma è stato annunciato in un post su facebook da Virginia Raggi. «Stiamo sostituendo e mettendo in sicurezza i giochi all'interno dei parchi - dice nel post - è un tema che mi sta a cuore e voglio ringraziare l'Ufficio aree ludiche per il grande lavoro che sta svolgendo. Abbiamo già stanziato 4 milioni di euro, grazie all'intervento dell'assessore alle politiche del Verde Laura Fiorini. Questi soldi serviranno ad acquistare nuovi giochi e per riparare quelli danneggiati. Si tratta - continua il sindaco - di investimenti mai fatti prima che testimoniano l'attenzione della nostra Amministrazione per il decoro dei parchi e la sicurezza dei nostri bambini. A tutto ciò si aggiungono 500mila euro già utilizzati per intervenire in diverse aree di Roma: i tecnici hanno sostituito e riqualificato le aree giochi nel parco Cavallo Pazzo di Garbatella, a villa Balestra, nel Municipio II, nel parco Pasolini nel Municipio V, a piazza Dante, a Villa Gordiani e a Villa Pamphilij, solo per citarne alcune.

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

