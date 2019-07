Un intervento atteso da 20 anni, finalmente si realizza: la Tangenziale est verrà abbattuta. I lavori partiranno il 5 agosto prossimo e interesseranno il tratto sopraelevato di circa 500 metri della Tangenziale est, quello davanti alla stazione Tiburtina. A comunicare l'avvio del cantiere, è la sindaca Raggi che ieri, in un post sulla sua pagina social, ha espresso soddisfazione: «Si tratta di un intervento storico per la città di Roma. Un'attesa lunga vent'anni e che ora è giunta a conclusione». Il progetto sull'abbattimento della Tangenziale est risale infatti al 2000, è poi saltato di anno in anno. I lavori dureranno 450 giorni, circa 15 mesi in tutto, e saranno suddivisi in dodici fasi diverse. Davanti allo scalo ferroviario, quindi, resteranno chiusi gli accessi alle rampe nel tratto interessato dai cantieri. Sarà possibile raggiungere San Giovanni o lo stadio Olimpico attraverso le complanari laterali o la circonvallazione interna, il tratto sotterraneo della Tangenziale Est. «Nei prossimi giorni - assicura la Sindaca - saranno fornite ulteriori informative ai cittadini e verranno realizzati cartelloni sulla realizzazione dei lavori».(G. Par.)

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

