Un intero paese con Il sindaco: si indaghi ancora sulla morte

Luca CalboniTravolta fuori da una discoteca. Investita da uno o forse due veicoli. È morta così Sara Scimmi, 19enne di Castelfiorentino, uccisa nelle prime ore del 9 settembre 2017, dopo una serata in discoteca con gli amici. Oggi, dopo quasi un anno e mezzo dalla morte di Sara, la Procura della Repubblica di Firenze ha chiesto al gip l'archiviazione delle indagini per omicidio volontario.E scoppia la protesta di tutta la città toscana, che invece pretende che sia fatta giustizia.A cominciare dal sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, che ha scritto sul suo profilo Facebook un lungo appello alle istituzioni: «Siete davvero certe che questa (l'archiviazione, ndr) sia la soluzione giusta per questa vicenda? - si chiede il primo cittadini, che si mette a capo della rivolta -. Siete assolutamente certe che ogni strada sia stata percorsa, fino in fondo e al massimo delle possibilità, per arrivare alla verità?» Il post di Alessio Falorni si conclude con un appello: «Non lasciamo che i sentimenti prevalenti che restano, siano quelli di pensare che non si sia fatto abbastanza». Su Facebook si sfoga anche la sorella di Sara, Giulia: «Vergogna», scrive in un post, «gli assassini sono al pub e gli incompetenti negli uffici», si sfoga in un altro, accusando gli inquirenti di non aver dato il massimo nelle indagini. Per la morte di Sara Scimmi è stato indagato un camionista di 48 anni: l'uomo, al volante del suo autoarticolato, avrebbe cercato, di frenare il mezzo per poi travolgere la ragazza, che si sarebbe trovata già stesa per terra in mezzo alla carreggiata. La ragazza infatti sarebbe stata ubriaca e, nonostante l'ebbrezza, avrebbe cercato di tornare a piedi a casa, camminando sul ciglio della statale 429 che collega Empoli e Poggibonsi.L'autopsia ha rivelato che Sara aveva un femore rotto: secondo la sorella Giulia sarebbe stato causato da un precedente scontro con una macchina, che avrebbe lasciato Sara in mezzo alla carreggiata.riproduzione riservata ®