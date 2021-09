Un'intera famiglia, due anziani coniugi e il figlio invalido, sono stati trovato morti, in avanzato stato di decomposizione in una villa circondata da alberi nel quartiere di Borgo Santa Croce alla periferia di Macerata. A lanciare l'allarme è stata una parente di Milano, che non riusciva a mettersi in contatto con loro da tempo. I vigili del fuoco, dopo aver forzato la porta, hanno trovato i corpi di Eros Cannulo, 80 anni, ex imprenditore ormai in pensione, della moglie Maria Angela Moretti, 75 anni, insegnante anche lei in pensione, allettata da tempo per un ictus, e del figlio Alessandro, di 54. La morte dovrebbe risalire a due-tre mesi fa e secondo i primi accertamenti svolti dalla Squadra Mobile, diretta da Matteo Luconi, e i rilievi della scientifica. Non ci sarebbe stato l'intervento di altre persone, dato che porte e finestre erano chiuse e non c'erano segni di effrazione.



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

