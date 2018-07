Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un inseguimento iniziato sulla Tuscolana e finito sul Grande Raccordo Anulare di Roma, con colpi di pistola e la morte dell'uomo che fuggiva. A sparare un poliziotto che voleva fermare l'auto di Bernardino Budroni, il giovane fu raggiunto da un proiettile e morì. Era il 30 luglio del 2011 e Budroni fuggiva dalla polizia chiamata dall'ex-fidanzata che lo accusava di stalking. Ieri l'agente Michele Paone è stato condannato a 8 mesi di reclusione; i giudici d'appello hanno ribaltato la sentenza del giudice monocratico che nel luglio di 4 anni fa lo aveva assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, riconoscendo l'uso legittimo dell'arma. La condanna è stata pronunciata per omicidio colposo con eccesso dell'uso legittimo delle armi putativo e per un evento diverso da quello voluto.Budroni era stato appena rintracciato dagli agenti, intervenuti dopo l'ennesima segnalazione al 113 fatta dalla sua ex fidanzata, barricatasi in casa per le minacciata dell'uomo. Nel corso della notte Budroni tornò sul posto, tentò di aggredire il padre della ex, prese a martellate l'ascensore. All'arrivo della polizia, il culmine della storia: in rapida successione ci fu il tentativo di scappare, l'ingresso nel Gra e l'inseguimento per 20 km. Budroni fu raggiunto da un colpo di pistola sparato dall'arma d'ordinanza di Paone; il proiettile lo colpì al fianco, mentre la sua auto si schiantava sul guardrail. Il dibattimento di primo grado si chiuse con l'assoluzione di Paone. In appello, è cambiato tutto.