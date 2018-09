Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un inseguimento da film, che farebbe impallidire anche uno 007 in missione. Così Daniele C., assistente della polizia di Stato in forze presso la Questura di Roma, in un normalissimo giorno di ferie ha sventato un furto rincorrendo a piedi il ladro che gli aveva appena rubato la moto mentre sfrecciava via sul Lungotevere.Tutto è accaduto alle 18 in pieno Centro, sotto gli occhi sgomenti di passanti e automobilisti. Daniele, libero dal servizio, aveva parcheggiato la sua moto Bmw R 1200 Gs all'angolo della Passeggiata di Ripetta quando, dall'interno di un negozio, l'ha vista andar via. «Ho pensato che seguendo il ladro a piedi non ce l'avrei mai fatta racconta l'agente di polizia così sono corso sul Lungotevere e, in senso opposto, gli sono andato incontro azzeccando per fortuna la strada che avrebbe scelto di percorrere. Quando mi ha visto arrivare, ha lasciato la moto correndomi incontro». Il ladro infatti aveva un compare, poco più avanti su uno scooter SH, ed ha provato a raggiungerlo. È iniziata una colluttazione mentre il compare interveniva dicendo di essere un poliziotto e che si sarebbe occupato lui del ladro di moto. «Sapevo bene che non poteva essere vero spiega Daniele - così non ho lasciato il ladro, ma nel frattempo ricevevo pugni e calci da entrambi. Il compare poi è fuggito mentre il ladro è agli arresti domiciliari. Siamo finiti entrambi al pronto soccorso, io ne avrò per dieci giorni».(L. Loi.)