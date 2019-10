Un'iniziativa contro la plastica monouso e i rifiuti, ha raggiunto il mare di Ostia e ha coinvolto anche i 70 dipendenti del deposito romano di Partesa, che hanno raccolto 200 Kg di rifiuti di cui 40 Kg di plastica al lido di Ostia, sulla spiaggia di Capocotta. «Mettere a disposizione il proprio tempo, unica risorsa veramente non rinnovabile di cui disponiamo, per tutelare e proteggere l'ambiente, sostenendo comportamenti positivi, rappresenta un gesto dal forte impatto simbolico, oltre che pratico. Il Gruppo porta avanti con convinzione ormai da diversi anni, è anche l'occasione per portare fattivamente valore alle comunità nelle quali operiamo, attraverso la tutela ambientale», ha detto Riccardo Giuliani, amministratore delegato di Partesa, che si occupa della distribuzione del gruppo Heineken.

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

