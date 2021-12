Un incensurato in pensione tra i pusher alla Fontanella

Quattordici arrestati e 1.700 chili di stupefacenti sequestrati in poche ore. La maggior parte dei provvedimenti restrittivi è stata effettuata da parte dei poliziotti del V Distretto Prenestino, nella periferia Est della Capitale: anzi, soprattutto nei pressi della Fontanella, nota piazza di spaccio del quartiere Quarticciolo. Manette scattate anche al Tiburtino III, a San Lorenzo, a Torre Giaia, Tra le persone cadute nella rete della Polizia, spicca un insospettabile 63enne incensurato che aveva messo in piedi una proficua attività di spaccio: il segnale, per gli acquirenti di droga, scattava quando l'uomo portava a spasso i suoi due cani, mentre il luogo per la vendita era nel seminterrato di casa. A Settebagni i carabinieri hanno scoperto un 38enne italiano che coltivava hashish tra le mura domestiche.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 05:01

