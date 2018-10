Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un grande airone multicolore che pesca nel mare inquinato. È un messaggio monumentale, non solo per il soggetto, ma anche per la tecnica, quello che Federico Massa, in arte Iena Cruz, nome noto a livello internazionale che firma così la sua prima opera a Roma, affida alla città, con un murale di 1000 mq che sarà svelato oggi in via del Porto Fluviale. Titolo, Hunting Pollution.L'artista milanese, infatti, per realizzarlo ha usato la tecnologia Airlite, pittura che permette di ridurre l'inquinamento atmosferico: il suo murale sarà una sorta di polmone verde per la Capitale, con effetti benefici per la qualità dell'aria pari a quelli di un bosco di trenta alberi. L'opera è il più grande murale d'Europa realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano l'aria. E, sostenuto da Yourban2030, no-profit guidata da Veronica De Angelis, è il primo di una serie di eventi che l'associazione intende dedicare alla sostenibilità ambientale, pure attraverso l'arte.A far respirare la città, seppure in modo molto diverso, anche un altro muro, questa volta pubblicitario. In piazza della Cancelleria, una maxi-affissione di 455 mq che, con l'innovativa tecnologia theBreath®, assorbe aria inquinata per rimetterla immediatamente in circolo più pulita e purificata. Il segreto è il rivoluzionario tessuto multistrato prodotto dall'italiana Anemotech, con un'anima in fibra carbonica, che disgrega le molecole inquinanti.(V. Arn.)