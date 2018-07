Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Un governo del popolo, per il popolo e con il popolo». L'onda populista conquista anche il Messico, dove per la prima volta si insedierà un governo di sinistra. Lo guiderà il neo presidente Andrés Manuel Lopez Obrador. E quello di Amlo (come è stato ribattezzato per l'acronimo del suo nome) è stato un successo davvero storico: gli analisti osservano come il 53,8% dei voti ottenuti secondo il conteggio rapido del governo e la maggioranza assoluta nei due rami del Parlamento gli forniscano l'arma per demolire definitivamente il sistema dei partiti tradizionali ed avviare la battaglia contro corruzione e violenza. Per riuscire nella sfida a beneficio delle fasce più povere della popolazione, Amlo si è rivolto ai suoi avversari invitandoli alla «riconciliazione nazionale», anche «mettendo da parte le divergenze».Donald Trump è stato il primo fra i leader stranieri a rallegrarsi con il candidato del movimento di centro-sinistra Morena. In un tweet, il tycoon ha assicurato di essere «ansiosissimo di poter lavorare con lui. C'è molto che può essere fatto per fare il bene di Stati Uniti e Messico!». (M.Fab.)