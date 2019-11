Un giorno dedicato al dolce più amato dai romani. Ecco il Maritozzo Day, la giornata-evento prevista per il 7 dicembre dedicata al maritozzo. Dolce o salato poco importa: l'edizione di quest'anno, la terza, è dedicata a raccogliere fondi per far arrivare al centro di senologia dell'Ospedale Fatebenefratelli il caschetto che evita la perdita dei capelli durante la chemioterapia.

Per ogni maritozzo offerto dai vari locali aderenti in tuttala città, si potrà contribuire a questa causa con una donazione minima da 1 euro in su. Verrà inoltre offerto il maritozzo rosa, una versione più leggera che potrà essere consumata anche da chi è in un momento di salute delicato. «Perché anche nella malattia c'è bisogno di potersi premiare», come ha sottolineato la senologa del Fatebenefratelli Patrizia Frittelli. (T. Abr.)

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

