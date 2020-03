Un genitore a casa pagato se entrambi lavorano

Il congedo parentale straordinario può essere richiesto per un massimo di 15 giorni totali o frazionati fra i due genitori. Spetta ai lavoratori dipendenti del privato e pubblico, a quelli iscritti in via esclusiva alla gestione separata o ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps. La condizione per usufruirne però è che entrambi i genitori lavorino. Non si può richiedere se uno dei due non lavora o se è e beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa. Vale solo per i figli con meno di 12 anni (se disabili invece non c'è limite d'età). La retribuzione nei giorni di congedo è pari al 50% dello stipendio e contribuzione figurativa o 1/365 del reddito per gli iscritti alla gestione separata Inps. Se il figlio ha tra i 12 e i 16 anni, il congedo non sarà retribuito.(A.Sev.)

