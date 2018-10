Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un garage dove erano parcheggiati non veicoli ma stupefacenti, a due passi da via Cola di Rienzo, meta fra le più rinomate per lo shopping. La Polizia ha scoperto, nascosti dentro un box auto nel quartiere Prati, cinque chili e mezzo di hashish e mezzo chilo di cocaina purissima, già pronta per essere venduta: dopo diversi mesi di indagini e pedinamenti, gli uomini della Polizia di Stato del commissariato Aurelio hanno arrestato B.D., pusher romano di 45 anni, con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.L'operazione delle forze dell'ordine è durata diversi mesi, impiegati soprattutto per il pedinamento dell'uomo. Dall'indagine è emerso che l'uomo si recava spesso nel garage, senza mai lasciarvi il suo veicolo all'interno, e allontanandosi dal deposito carrabile a bordo di diversi mezzi: probabilmente l'uomo temeva di essere pedinato, e cercava di seminare i poliziotti cambiando mezzo di trasporto, invano.Seguendo gli spostamenti dell'uomo, la Polizia è arrivata al garage deposito: nella giornata di sabato, mentre il sospettato si trovava all'interno, gli agenti hanno fatto scattare il blitz, trovando lo stupefacente suddiviso in dosi e sigillato sottovuoto.Il proprietario del box-deposito affittato dal 45enne è stato denunciato, mentre un'altra persona è stata sanzionata amministrativamente.(L. Cal.)