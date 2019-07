Un furto funambolico durante in week end nella sede del Partito Radicale, proprio all' indomani del quarantunesimo congresso del movimento. I ladri probabilmente molto ben informati su come penetrare all' interno, sono entrati di soppiatto da un ingresso secondario al terzo piano di via di Torre Argentina 76.

Con mazzetta e scalpello, i malviventi hanno smurato una cassaforte nella stanza della segreteria amministrativa dove erano custoditi contanti per le spese ed alcuni valori bollati. Un' operazione che sicuramente ha richiesto molte ore. L'intrusione è stata scoperta solo ieri mattina, quando gli impiegati hanno trovato gli uffici messi a soqquadro e le parti d'intonaco demolite per portare via la cassetta metallica. I carabinieri della stazione di piazza Farnese ed i detective della squadra rilievi, durante il sopralluogo hanno raccolto alcune impronte digitali. Nel palazzo dove è avvenuto il furto ultimamente c' era un via vai di operai per alcuni lavori di ristrutturazione e manutenzione. Non si esclude che l'allarme possa essere stato disattivato per una svista da qualcuno dei lavoranti. La notizia di quanto accaduto è stata diffusa alla stampa da Maurizio Turco, neosegretario del Partito Radicale.(E. Orl.)

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

