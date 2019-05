Un fulmine sul Grande Fratello

Una bufera si è abbattuta sulla casa del Grande Fratello. Ma questa volta, a far tremare i protagonisti del reality, non è stato un gossip trapelato dalle riviste più in voga o da un fuori onda inaspettato ma un vero e proprio temporale. Di quelli che in pochi minuti allagano tutto, con tanto di fulmine che, abbattendosi sulla casa di Cinecittà, ha provocato la sospensione della messa in onda. E così ieri notte la casa più spiata d'Italia si è ritrovata isolata dal resto del mondo, per circa un'ora dopo oltre due mesi di convivenza nel reality. Il fulmine ha infatti mandando in tilt l'audio dalla casa mentre l'acquazzone, abbattendosi sulla zona di Cinecittà così come in tutta Roma, ha letteralmente allagato alcune aree della casa. La diretta è stata ripristinata all'1.30 di lunedì mattina dopo gli interventi tecnici necessari. Nel frattempo gli spettatori, allarmati dalla sospensione del programma, sono stati rassicurati da una diretta Instagram della conduttrice Barbara d'Urso.(L. Loi.)

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

